Арестович рассказал, какую риторику выстроили новые модераторы от ОБСЕ в ТКГ

Делегация Украины в Трехсторонней контактной группе ожидает от нового спецпредставителя ОБСЕ Микко Киннунена выстраивания такой системы переговоров, в которой Россия будет обозначена как сторона конфликта на Донбассе. Об этом заявил советник делегации Украины в ТКГ Алексей Арестович в эфире программы «Взгляд с Банковой» на телеканале «Дом».



Он отметил, что украинская делегация ожидает от Киннунена " четкого и непредвзятого отношения к тому, что происходит, занятие четкой позиции«.



«Вот мы хотим, чтобы новый главный спецпредставитель ОБСЕ понял, что стороной конфликта является Российская Федерация, и так строил всю систему отношений и моделировал переговоры», — сказал он.



Арестович также рассказал, что новые модераторы от ОБСЕ в рабочих подгруппах ТКГ применили разные подходы в работе. Французская дипломат, координатор политподгруппы Сильви-Аньеса Берманн продолжила существующую практику, а координатор гуманитарной подгруппы Шарлотта Реландер «дала России понять, что Россия является стороной конфликта и иллюзии в этом отношении питать не надо. И что все договоренности касаются России и Украины. И что Трехсторонняя контактная группа — это группа России, [Украины] и ОБСЕ».