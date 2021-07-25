За выезд из Донбасса через Россию больше не штрафуют. Дайджест НД ►
Отмена штрафов на российско-украинской границе, результаты заседаний в ТКГ, жалоба России на Украину в ЕСПЧ и где же все-таки построят Мариупольский аэропорт. Об этом — в дайджесте «Новостей Донбасса».
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.
®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.
Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.