Донбасс. Итоги недели 19 — 25 июля

Ситуация с распространением COVID-19

На подконтрольной властям части Донецкой области зарегистрировано 91 324 заболевших ковидом. Из них 88 482 человека выздоровели, а 2 373 — умерли. За неделю зафиксировано 246 заболевших и 7 летальных случаев.



Группировка «ДНР» признает 46 667 заболевших COVID-19: 39 732 человека выписаны, 3 528 — скончались. За неделю — 1 090 новых случаев болезни и 90 умерших.



На подконтрольной властям территории Луганской области подтверждено 26 998 случаев коронавируса: 25 708 человек выздоровели, 967 — умерли. За неделю — 156 новых случаев болезни и 7 летальных случаев.



Группировка «ЛНР» подтверждает 6 245 случаев COVID-19: выписали 5 038 человек, 551 — умер. За неделю — 390 новых случаев болезни и 33 умерших.



Урегулирование конфликта на Донбассе



В Трехсторонней контактной группе создана новая экспертная подгруппа по экологическому мониторингу подтопления шахт вдоль линии соприкосновения.



Участники гуманитарной рабочей группы обменялись обновленными списками разыскиваемых лиц в ходе заседания, прошедшего на этой неделе.



Спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил, что украинская сторона не согласится участвовать в очном формате переговоров Трехсторонней контактной группы по Донбассу, если они будут проходить в Минске.



Политика



Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак не видит необходимости в модернизации Нормандского формата. Он также заявил, что РФ готова «встать на защиту» жителей Донбасса в случае, если украинская армия попытается освободить регион военным путем. По его словам, выдача российских паспортов жителям отдельных районов Донбасса не означает, что этот регион будет присоединен к РФ.



США и Германия официально договорились о завершении строительства российского газопровода «Северный поток-2», опубликовав совместную декларацию с обещаниями Украине.



Среди прочего, Германия обязалась помочь Украине с урегулированием конфликта на Донбассе для запуска газопровода. Берлин пообещал активизировать переговоры в нормандском формате.



Советник Государственного департамента США Дерек Шолле считает, что участие Соединенных Штатов в нормандском формате не поможет решить проблему конфликта на Донбассе.



Европейский суд по правам человека зарегистрировал межгосударственную жалобу России против Украины, но отказал по ряду требований.



Права человека



«Суд» при группировке «ЛНР» объявил «экстремистскими» четыре книги «Международного союза церквей евангельских христиан — баптистов» Луганской области, и запретил их распространение в ОРЛО.



Общество



Закон, который освобождает от штрафов жителей временно неподконтрольных территорий, вынужденно въезжающих в Украину через Россию, вступил в силу 24 июля.



В Минреинтеграции заявили, что оккупационная администрация в Луганской области ограничила поставки питьевой воды населению.



Постоянный совет ОБСЕ продлил только на два месяца мандат наблюдательной миссии в российских пунктах пропуска «Гуково» и «Донецк» в Ростовской области на границе с Украиной.



Центризбирком РФ утвердил порядок дистанционного электронного голосования на выборах в Госдуму, в том числе для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, у которых есть российское гражданство. МИД Украины выразил протест.



В группировке «ДНР» заявили о создании оборонно-промышленной «госкорпорации» под названием «Алмаз». В состав этой структуры уже введены ряд захваченных предприятий — завод «Топаз», Донецкий казенный завод химических изделий, Макеевский государственный проектный институт, Научно-исследовательский институт комплексной автоматизации, Научно-исследовательский институт пластических масс.



Группировка «ДНР» намерена ограничить доступ граждан к статистической информации. Исключения сделают для запросов главы группировки и других «чиновников» при «ДНР».



Группировки «ДНР» и «ЛНР» приказали внести статью президента РФ Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев» в образовательные программы подконтрольных им вузов.



Высший суд Праги изменил приговор белорусскому боевику, который участвовал в боевых действиях на Донбассе на стороне группировки «ДНР». Срок его заключения увеличили с 4,5 лет до 21 года.



Боевые действия



C 27 июля 2020 года, момента вступления в силу режима тишины, на Донбассе вследствие обстрелов боевиков погибли 45 украинских военнослужащих, еще 150 получили ранения.



Наблюдатели миссии ОБСЕ зафиксировала свежие повреждения гражданского объекта в подконтрольной боевикам поселке Еленовка Донецкой области.



За год на Донбассе количество обстрелов снизилось почти на 80%, констатируют в ОБСЕ.



Боевики обстреляли жилой сектор Марьинки на Донетчине, в результате чего местный житель получил осколочные ранения. Состояние здоровья пострадавшего — удовлетворительное.



Дайджест тв-еженедельников



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