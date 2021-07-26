Чуть более 200 случаев коронавируса выявили в Украине за сутки

За воскресенье, 25 июля, в Украине выявили 213 новых случаев заражения коронавирусом, что на 73 меньше, чем днем ранее. При этом выздоровели 170 человек, а 2 умерли.



Об этом сообщило министерство здравоохранения.



За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 2 248 663 человек. Из них выздоровели 2 184 365 пациентов, а 52 849 человек умерли.



Вчера провели 15 795 тестирований.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (71), Одесской (33), Житомирской (17), Винницкой (14) и Харьковской (12) областях.



В статистике нет данных о заболеваемости на неподконтрольных Украине территориях.