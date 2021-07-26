Двое украинских военных пострадали на Донбассе за сутки

Один украинский военный получил осколочные ранения, второй - боевое травмирование врезультате обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований в воскресенье, 25 июля. Об этом сооющает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Отмечается, что бойцы находятся в лечебном учреждении. Состояние раненых — средней тяжести.



Всего за минувшие сутки НВФ 11 раз нарушили режим прекращения огня. В штабе подчеркнули, что огонь велся по озициям ВСУ у Новозвановки, Крымского, Нью-Йорка, Причепиловки, Южного.



Отмечается, что украинские военные открывали огонь в ответ.



Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата боевиков типа «Орлан-10», который пересек линию соприкосновения.



Сегодня, 26 июля, украинсккая сторона зафиксировала три нарушения «режима тишины» — в районе Песок, Авдеевки, Причепиловки.



Группировка «ДНР» подчеркивает, что 25 июля были обстреляны ее позиции у Веселого, Широкой Балки, поселка шахты имени Гагарина в Горловке.



Группировка «ЛНР» заявила, что в воскресенье под обстрел попали ее позиции у Калиново, Сокольников, Желобка, Золотого-5, Голубовского.