«ЛНР»: За сутки зарегистрировано две смерти среди пациентов с коронавирусом

За минувшие сутки, 25 июля, в отдельных районах Луганской области зарегистрировали два летальных случая от COVID-19. Об этом сообщили в «минздраве» группировки «ЛНР».



Таким образом, число смертельных случаев с начала пандемии увеличилось до 553. О новых случаях заражения не сообщается.



По состоянию на 26 июля формирование признает 6 245 случаев заболевания коронавирусом. Из них на лечении остаются 642, выписаны с выздоровлением 5 050 (12 за последние сутки).



Официальных данных об эпидемиологической ситуации на временно оккупированных территориях нет.