Суд оштрафовал военного, который опубликовал в соцсетях фото с линии соприкосновения

Новоайдарский суд Луганской области оштрафовал военнослужащего, который публиковал в Instagram фото, содержащие служебную информацию. Об этом сообщает «Судебный репортер» со ссылкой на постановление суда.



«Оперативный сотрудник СБУ обнаружил, что военный 22 апреля 2021 года, находясь в селе Крымское Луганской области, на личной странице в сети "Instagram", не осознавая возможных негативных последствий, разместил свою фотографию в военной форме ВСУ», — говорится в приговоре.



На фото также было запечатлено расположение боевой позиции с привязкой к геолокации местности и часть топографической карты Луганской области с нанесенными на ней населенными пунктами и местом фотографирования.



По предварительной оценке режимно-секретного органа воинской части А1008, такие сведения являются служебной информацией.



В действиях военнослужащего обнаружены признаки административного правонарушения (ч. 1 ст. 212-5 КУоАП) — нарушение порядка учета, хранения и использования документов и других материальных носителей информации, содержащих служебную информацию, собранную в сфере обороны страны, что привело к разглашению такой информации.



Суд оштрафовал нарушителя на 340 гривен.