На Донетчине коронавирус подтвердили еще у восьми человек

За минувшие сутки, 25 июля, лаборатории Донецкой области сообщили о восьми больных коронавирусом. Об этом говорится на странице главы облгосадминистрации Павла Кириленко в Facebook.



С начала пандемии на подконтрольной властям территории зафиксировано 91 332 случая инфицирования коронавирусом. Из них 88 482 человека выздоровели, 2 380 — умерли от осложнений.



Первую дозу вакцины от коронавируса 25 июля получил 466 человек, вторую дозу — 295 человек.

В Украине за сутки выявили 213 новых случаев заражения коронавирусом, что на 73 меньше, чем днем ранее. При этом выздоровели 170 человек, а 2 умерли. За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 2 248 663 человек: 2 184 365 пациентов выздоровели, а 52 849 умерли.