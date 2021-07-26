Загрязнение воды в Мариуполе краской: Госэкоинспекция оценила ущерб в 1500 гривен

Сумму ущерба за загрязнение акватории Азовского моря во время проведения ремонтных работ в районе городского пирса Мариуполе Госэкоинспекция оценила в 1500 гривен. Об этом ведомство сообщило в ответ на запрос депутата горсовета Максима Бородина.



Госэкоинспекция готовит претензию для предъявления предприятию для добровольной уплаты ущерба.



Виновным в загрязнении вод определен начальник цеха ООО «Метинвест Промсервис». Его оштрафовали на 136 гривен согласно статье 59 ч. 1 КУоАП.



В ведомстве уточнили, что на данный момент пятна краски на поверхности морской воды полностью локализованы.

Работы по реконструкции правой части городского пирса в Приморском районе Мариуполя начались 20 мая. В целом стоимость проекта составляет 18,5 млн гривен, из них 7 млн гривен вложит компания «Метинвест», из городского бюджета будет выделено 11,5 млн гривен. Реконструкцию намерены завершить ко Дню города. Разлив краски произошел 16 июля во время проведения лакокрасочных работ.