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«Центрэнерго» хотят приватизировать до конца 2021 года

26 июля 2021, 12:47

«Центрэнерго» хотят приватизировать до конца 2021 года

Фонд государственного имущества издал приказ о приватизации энергогенерирующей компании ПАО «Центрэнерго». Об этом сообщается на сайте Фонда.

Принято решение о приватизации госпакета акций в размере 78,289% уставного капитала.

Пакет акций «Центрэнерго» планируется к размещению на аукционе с условиями в сроки со 2 августа по 31 декабря 2021 года.

Прогнозируемые сроки приватизации «Центрэнерго» неоднократно менялись: сначала была анонсирована его продажа до конца 2021 года, затем в прогнозах Фонда сроки сдвигались на март 2022 года — второй квартал 2022 года.

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