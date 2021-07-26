В Луганской области открыли два уголовных производства за избиение полицейских

В городах Северодонецк и Сватово жителям, которые нанесли телесные повреждения сотрудникам полиции при исполнении ими служебных обязанностей, сообщено о подозрении и судом избрана мере пресечения в виде ночного домашнего ареста. Об этом сообщает пресс-служба полиции Луганской области.



Так, 21 июля, следственно-оперативная группа Сватовского районного отдела полиции в рамках открытого уголовного производства проводила санкционированный обыск по месту жительства 55-летнего жителя Сватовского района. «Во время проведения мероприятий хозяин вел себя агрессивно, высказывал угрозы физической расправы в адрес полицейских, которые проводили следственные действия, а затем деревянной палкой нанес телесные повреждения одному из сотрудников», — отмечается в сообщении.



22 июля в Северодонецке сотрудники Управления патрульной полиции получили сообщение о конфликте соседей по улице Гагарина. По прибытии патрульных на место происшествия, 44-летний заявитель сообщил, что никаких правонарушений не было, а вызвал он полицейских только для того, чтобы напугать соседей.



Отмечается, что при составлении постановления по статье 183 КУоАП «Заведомо неправдивый вызов специальных служб», заявитель начал агрессивно себя вести и нанес полицейскому телесные повреждения. Полицейские применили к мужчине «меры физического воздействия и специальное средство в виде наручников с целью прекращения противоправных действий и обеспечения личной безопасности и безопасности присутствующих».



По двум фактам открыты уголовное производство по статье 345 Уголовного кодекса «Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа», в рамках которых проводится досудебное следствие.