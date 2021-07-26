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СМИ: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек арендовали яхту Рината Ахметова

26 июля 2021, 15:35

СМИ: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек арендовали яхту Рината Ахметова

Яхта Valerie. Фото: Raphael Belly Яхта Valerie. Фото: Raphael Belly

Певица и актриса Дженнифер Лопес на выходных отметила свой 52-й день рождения на яхте с актером Беном Аффлеком. Как пишет Daily Mail, яхта принадлежит украинскому олигарху Ринату Ахметову.

Аффлек и Лопес провели выходные на 85-метровой яхта Valerie стоимостью 130 миллионов долларов у побережья города Сен-Тропе на Французской Ривьере.

 
 
 
 
 
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Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)


Яхту отремонтировали в 2019 году и теперь выставили на продажу. Также ее можно арендовать через сервис Dynamiq Brokerage. Судно способно разместить 17 гостей в 9 каютах. Valerie имеет несколько палуб, просторную террасу с 6-метровым бассейном и джакузи, столовую с барбекю и баром. На верхних палубах находится холл и кинотеатр.

По данным издания, яхта принадлежит Ринату Ахметову. Также о том, что владельцем Valerie является Ахметов писал профильный сайт SuperYacht Fan.

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