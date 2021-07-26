Арестович: Внеочередное заседание из-за сегодняшнего обстрела ТКГ маловероятно

Проведение внеочередного экстренного заседания ТКГ в связи с обстрелом позиций военнослужащих Вооруженных сил Украины днем 26-го июля маловероятно из-за пребывания некоторых представителей ОБСЕ в плановых отпусках. Об этом в в комментарии агентству «Интерфакс-Украина» сообщил спикер Украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.



«Сейчас вопрос обсуждается. Но технически, это вряд ли возможно, поэтому еще представители ОБСЕ в плановых отпусках», — сказал о.



Следующее плановое заседание ТКГ назначено на 26 августа.

Днем 26 июля боевики нарушили режим прекращения огня и обстреляли украинские позиции на Донбассе из запрещенного Минскими соглашениями вооружения, в результате чего семеро военнослужащих получили ранения.