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На Луганщине патрульного подозревают в превышении служебных полномочий на блокпосте

26 июля 2021, 16:31

На Луганщине патрульного подозревают в превышении служебных полномочий на блокпосте

Патрульный полицейский из Тернополя подозревается в нанесении легких телесных повреждений водителю на блокпосте во время несения службы в Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

По данным следствия, в октябре 2020 года во время несения службы в районе проведения операции Объединенных сил на Луганщине наряд патрульной полиции остановил пассажироперевозчика на блокпосту «Лисичанск-Горное».

Во время прохождения контрольно-пропускного режима между водителем микроавтобуса и подозреваемым произошел конфликт.

«Патрульные полицейские начали применять меры физического воздействия и повалили мужчину на землю. В это время, при отсутствии оснований, подозреваемый нанес ему удар пяткой сапога в левый висок головы. Такие действия имели характер незаконных насильственных действий и оскорбляли личное человеческое достоинство», — говорится в сообщении.

Продолжаются следственные и процессуальные действия в уголовном производстве по факту превышения служебных полномочий, которое сопровождалось насилием (ч. 2 ст. 365 УК Украины).

В случае доказательства вины, патрульному полицейскому грозит до 8 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

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