На Луганщине патрульного подозревают в превышении служебных полномочий на блокпосте

Патрульный полицейский из Тернополя подозревается в нанесении легких телесных повреждений водителю на блокпосте во время несения службы в Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.



По данным следствия, в октябре 2020 года во время несения службы в районе проведения операции Объединенных сил на Луганщине наряд патрульной полиции остановил пассажироперевозчика на блокпосту «Лисичанск-Горное».



Во время прохождения контрольно-пропускного режима между водителем микроавтобуса и подозреваемым произошел конфликт.



«Патрульные полицейские начали применять меры физического воздействия и повалили мужчину на землю. В это время, при отсутствии оснований, подозреваемый нанес ему удар пяткой сапога в левый висок головы. Такие действия имели характер незаконных насильственных действий и оскорбляли личное человеческое достоинство», — говорится в сообщении.



Продолжаются следственные и процессуальные действия в уголовном производстве по факту превышения служебных полномочий, которое сопровождалось насилием (ч. 2 ст. 365 УК Украины).



В случае доказательства вины, патрульному полицейскому грозит до 8 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.