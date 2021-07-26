Уже 14 стран ЕС доступны для туристов из Украины

Четырнадцать стран Европейского Союза разрешили въезд для украинских туристов в рамках ослабления ограничений, связанных с COVID-19. Об этом сообщает министерство иностранных дел.

«Страна за страной возвращаем полноценное действие безвиза с ЕС. Свобода путешествий украинцев — среди приоритетов МИД», — сказал глава МИД Дмитрий Кулеба.



Внешнеполитическое ведомство напомнило, что недавно Совет ЕС включил Украину в рекомендованный перечень третьих стран, для граждан которых предлагается отменить временные ограничения на необязательные поездки в Европейский Союз.



«Согласно рекомендации Совета ЕС одна за другой европейские страны начали открываться для всех типов путешествий украинцев. Менее чем за две недели к перечню добавились Дания, Германия, Бельгия, Латвия, Литва, Эстония, Финляндия, Словакия, Словения, Нидерланды, Франция, Швеция, Испания, Португалия. В большинство стран для въезда необходимо свидетельство о полной вакцинации или свежий отрицательный тест», — указали в МИД Украины.



В министерстве обратили внимание на то, что конкретные условия въезда в каждую отдельную страну могут отличаться. Все детали, а также перечень утвержденных в стране вакцин можно проверить на интерактивной карте МИД. С ответами на распространенные вопросы о путешествиях за границу в 2021 году можно ознакомиться здесь.