В образовательные центры «Донбасс — Украина», расположенных в Луганской области, за консультацией обратилось 428 человек. Об этом сообщили в пресс-службе облгосадминистрации.



Уточняется, что для прохождения годового оценивания и государственной итоговой аттестации в учреждения общего среднего образования направлены: четыре абитуриента для получения документа о базовом общем среднем образовании, 18 абитуриентов — о полном общем среднем образовании, 15 — о базовом общем среднем и полном среднем образовании. Еще 29 абитуриентов подали документы для поступления в учебные заведения с временной справкой.



Также подали заявления о вступлении в учебные заведения с документом государственного образца (по вступительным экзаменам) 197 абитуриентов.

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