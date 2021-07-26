Столкновение авто и трактора под Волновахой: Погибли два человека

В результате столкновения автомобиля ЗАЗ Vida с прицепом трактора на трассе Мариуполь-Донецк в Волновахском районе пострадали четыре человека, две женщины — погибли. Об этом сообщили в Отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Донецкой области.



Дорожно-транспортное происшествие произошла, 25 июля, около 18:00. Водитель легковушки въехал в прицеп трактора, который двигался впереди в попутном направлении.



«В этот момент в автомобиле ЗАЗ Vida находились четыре человека. 24-летний водитель и 19-летняя пассажирка были госпитализированы с многочисленными травмами. Две женщины на заднем сиденье, 56 и 62 лет, погибли на месте», — говорится в сообщении.



Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких человек). Продолжается досудебное расследование.