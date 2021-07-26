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Штаб: Боевики 10 раз стреляли на Донбассе, использовали тяжелое вооружение

26 июля 2021, 18:06

Штаб: Боевики 10 раз стреляли на Донбассе, использовали тяжелое вооружение

С начала текущих суток, 2 июля, на Донбассе зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня. Пострадали семеро украинских военнослужащих. Об этом сообщает штаб ООС.

Под обстрелами оказались позиции Объединенных сил вблизи Водяного (Ясиноватский район), Авдеевки, Причепиловки, Галициновки, Опытного, Старогнатовки, Пивденного и Водяного (Волновахский район).

Боевики стреляли из противотанковых ракетных комплексов, артиллерии калибра 122-мм, минометов 122-го и 82-го калибров, ​гранатометов, крупнокалиберных пулеметов

В результате обстрелов четыре военнослужащих получили осколочные ранения, еще трое — боевые травмы. Раненые находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья одного военнослужащего — тяжелое, одного — средней тяжести, пятерых — удовлетворительное.

На обстрелы боевиков ВСУ открывали ответный огонь.

Кроме того, в Донецкой и Луганской областях зафиксированы пролеты двух беспилотников типа «Орлан-10» с пересечением линии разграничения.

О всех нарушениях уведомлены представители ОБСЕ.

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