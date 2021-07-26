По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 26 июля

Ситуация с распространением COVID-19

Лаборатории на подконтрольной территории Донетчины сообщили о еще восьми случаях коронавируса. Всего — 91 332 заболевших: 88 482 человека выздоровели, 2 380 — умерли от осложнений.



На подконтрольной властям территории Луганской области — два новых случая коронавируса. Всего — 27 000 случаев, из которых выздоровели — 25 708, умерли 967 человек.



Группировка «ЛНР» заявила о двух летальных случаях от СOVID-19. Всего формирование признает 6 245 случаев заболевания: 5 050 человек выздоровели, 55 — умерли.



Политика



Первый президент и глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук почти месяц находится в реанимации после операции на сердце. Его состояние здоровья не улучшилось.



Боевые действия



В результате обстрелов боевиков 26 июля четыре военнослужащих получили осколочные ранения, еще трое — боевые травмы. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.



Общество



Заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов увольняется из органов прокуратуры. В своей должности он вел производства по военным преступлениям в оккупированных Крыму и части Донбасса.



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