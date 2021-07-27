Беспилотники ОБСЕ снова обстреливали и глушили на Донбассе

Беспилотник миссии ОБСЕ подвергся обстрелу в Донецкой области, а в Луганской области наблюдатели потеряли контроль над двумя мини-БПЛА. Об этом сообщается в отчете миссии.



24 июля, находясь в 4 км к западо-северо-западу от Мануйловки наблюдатели слышали 16 очередей из стрелкового оружия.



«По оценке, огонь вели в направлении БПЛА, который пролетал над районами около известного полигона вооруженных формирований возле н. п. Терновое (неподконтрольный правительству, 57 км к востоку от Донецка), на расстоянии около 1 км к северо-северо-западу от местоположения патруля Миссии», — говорится в отчете.



25 июля, во время полета над участком разведения в районе Золотого и неподалеку Болотенного на Луганщине беспилотники миссии подвергались глушению, что привело к потере пространственного контроля над аппаратами.



Наблюдателя не удалось установить местонахождение БПЛА и вернуть их.