Штаб ООС зафиксировал два обстрела на Донбассе с начала суток

С начала текущих суток, 27 июля, незаконные вооруженные формирования на Донбассе дважды нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Отмечается, что были обстреляны позиции у Золотого-4 и Водяного, что у Донецка.



За прошедшие сутки, 26 июля, украинской стороной зафиксировано 15 нарушений режима прекращения огня. Огонь велся у Водяного у Донецка, Авдеевки, Причепиловки, Опытного, Старогнатовки, Южного, Водяного на Приазовье, Широкино.



Кроме того, в Донецкой и Луганской областях были зафиксированы пролеты двух беспилотных летательных аппаратов типа «Орлан-10» с пересечением линии соприкосновения.



Вследствие обстрелов пострадали семь украинских военнослужащих.



Группировка «ДНР» заявила, что вчера были обстреляны ее позиции у Красного Октября, Горловки, Веселого.



Группировка «ЛНР» подчеркивает, что 26 июля под обстрел попали ее позиции у Желобка, Золотого-5, Донецкого и Березовского.



Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ с 27 июля 2020 года по 25 июля 2021-го зафиксировала не менее 46 407 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях.



Статистика ОБСЕ отличается от данных, которые приводят стороны конфликта, из-за разной методики подсчета. Так, штаб ООС обстрел позиции учитывает, как одно нарушение, а СММ ОБСЕ фиксирует каждый выстрел или взрыв по обе стороны линии соприкосновения.

С 27 июля 2020 года на Донбассе формально действует режим полного прекращения огня. Однако прекратить обстрелы полностью так и не удалось.



Ранее в ОБСЕ заявили, что ситуация с безопасностью на Донбассе ухудшилась.