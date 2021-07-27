Стало известно имя министра, который представит США на саммите Крымской платформы

Министр транспорта США Питер Буттиджич представит США на саммите Крымской платформы, который состоится 23 августа в Киеве. Об этом сообщил лидер крымскотатарского народа, депутат Верховной Рады от «Европейской солидарности» Мустафа Джемилев.



«Соединенные Штаты направляют министра транспорта, он довольно влиятельная фигура в Кабинете министров США, это Пит Буттиджич», — сказал Джемилев в интервью «Суспильному».



По его словам, ранее в дипломатических кругах не исключали визита президента США Джо Байдена в Украину, но американский лидер пока не приедет. «Я встречался с [бывшим спецпредставителем Госдепартамента США по делам Украины] Куртом Волкером, и он сказал, что по ряду причин Байден не приедет. И, кроме того, у Байдена специфические отношения с Украиной из-за того, что пытался использовать в своей предвыборной кампании Трамп, поэтому из-за этого, скорее всего, он не приедет. Даже если очень захочет, его окружение постарается его отговорить», — рассказал Джемилев.



Официально Белый дом еще не объявлял, кто возглавит американскую делегацию на саммите Крымской платформы. Ранее заместитель помощника государственного секретаря по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент лишь отметил, что это будет член правительства.