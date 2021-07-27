«ЛНР»: Из-за аварии на водоводе в восьми населенных пунктах сокращена подача воды

Из-за аварии на магистральном водоводе сократили водоснабжение в восьми населенных пунктах Перевальского и Славяносербского районов Луганской области. Об этом заявили в подконтрольном группировке «ЛНР» предприятии «Лугансквода».



Уточняется, что подачу воды сократили в Алчевске, Перевальске, Зоринске, Артемовске, Славяносербске, Брянке, Кадиеевке (ранее Стаханов), Голубовке (ранее Кировск) и селах Перевальского и Славяносербского районов.



Возобновить водоснабжение в полном объеме планируют утром 28 июля.

Глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай рассказал, что группировка «ЛНР» ограничила подачу воды населению и пытается оспаривать долги перед Попаснянским водоканалом, который поставляет воду на неподконтрольную территорию.