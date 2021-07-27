«Рейтинг»: Большинство украинцев не согласны со словами Путина об «одном народе»

Большинство жителей Украины, 55%, не согласны с недавним заявлением президента России Владимира Путина о том, что «русские и украинцы — один народ, который принадлежит одному историческому и духовному пространству». Такие данные опроса приводит социологическая группа «Рейтинг».



В то же время, 41% респондентов согласны с этим утверждением Путина, которое он озвучил в своей статье.



Отмечается, что на востоке, а также среди прихожан Украинской православной церкви Московского патриархата с таким мнением согласны более 60%. Среди жителей западного региона, наоборот, более 70% не согласны с этим.



Более 80% избирателей «Оппозиционной платформы — За жизнь», партий Мураева и Шария соглашаются с тезисом об «одном народе», указано в отчете по итогам исследования.

Опрос проведен в период 23-25 июля среди совершеннолетних жителей Украины во всех областях, кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса — телефонные интервью с использованием компьютера. В исследовании приняли участие 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.