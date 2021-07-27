Раненые украинские военнослужащие пройдут лечение в Германии

Германия примет на лечение группу украинских военнослужащих, получивших ранения на Донбассе. Об этом сообщается в Twitter посольство Германии в Украине.



«Самолет вооруженных сил будет перевозить раненых украинских военнослужащих в Германию. Там они пройдут лечение в госпиталях Бундесвера в Берлине, Кобленце, Ульме и Гамбурге», — говорится в сообщении.



В последние дни команда немецких и украинских врачей проводила собеседования с пациентами и разработала возможные курсы лечения. Сейчас посольство предоставляет им организационную и административную поддержку.