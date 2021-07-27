Офис генпрокурора еще не получал заявление Мамедова об увольнении

В Офис генерального прокурора пока не поступало заявление об увольнении заместителя генерального прокурора Гюндуза Мамедова. Об этом сообщает «Радио Свобода».



«По поводу этого вопроса пока заявление не поступало», — заявили в пресс-службе Офиса генпрокурора.



От других комментариев по этому поводу в ведомстве отказались. Агентство также пока не смогло получить комментарий Гюндуза Мамедова.

Ранее юридическая компания «Миллер», которая представляет интересы Мамедова, сообщила о том, что замгенпрокурора увольняется из органов прокуратуры. Мамедов вел производства по военным преступлениям в оккупированных Крыму и части Донбасса.



В конце июня генпрокурор Ирина Венедиктова назначила руководителем «департамента войны» вместо Мамедова своего заместителя Максима Якубовского. До 2014 года Якубовский работал в экспертном центре при общественной организации Виктора Медведчука «Украинский выбор». На следующий день Венедиктова изменила свое решение и переподчинила департамент себе.



После этого Мамедов был лишен доступа к гостайне. 8 июля Венедиктова отобрала у него руководство департаментом защиты интересов детей и тренинг-центром прокуроров.



20 июля Госбюро расследований открыло уголовное дело против Мамедова по статье о служебном подлоге.