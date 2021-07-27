«Газпром» отказался бронировать транзитную мощность через Украину на август

«Газпром» опять отказался бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину на август. Об этом свидетельствуют данные системы бронирования Regional Booking Platform, передает «Интерфакс-Украина».



«"Оператор газотранспортной системы Украины" во вторник выставлял на аукцион дополнительные — прерываемые — транзитные мощности на июль (63,7 млн куб. м в сутки), они оказались полностью невостребованными», — говорится в сообщении.



У «Газпрома» на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд куб. м — это 109 млн куб. м в сутки; 15 млн куб. м твердых мощностей забронировано дополнительно на аукционе 19 июля — всего 124 млн куб. м в сутки. В июле концерн прокачивает через Украину в среднем по 124 млн куб. м в сутки, полностью выбирая забронированный объем.



Если аукцион на твердые мощности проходит со стопроцентной реализацией, могут быть организованы торги на прерываемые мощности (в зависимости от возможностей оператора газотранспортной системы).



Ранее в этом году «Газпром» не бронировал прерываемые мощности — так было с аукционами на май, июнь и даже на июль, несмотря на плановые ремонты на главных экспортных магистралях концерна: «Северный поток» и «Ямал-Европа». Но концерн не стал увеличивать бронирование украинских мощностей, а компенсировал выпадающий транзит отбором газа из хранилищ в Европе.