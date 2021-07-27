В «ЛНР» объясняют рост заболеваемости ковидом миграцией населения

Увеличение числа заболевших коронавирусом в отдельных районах Луганской области связано с миграцией населения. Об этом заявил главный санитарный врач Дмитрий Докашенко.



По его словам, это те люди, которые ездили на отдых и возвращаются на оккупированную территорию, и те, кто посещают подконтрольную Украинн территорию.



Ранее в ОРЛО ежедневно регистрировалось до 20 случаев заболевания коронавирусом, на позапрошлой неделе эта цифра выросла до 50 случаев, а уже с прошлой недели ежедневно фиксируется до 100 случаев.



За минувшие сутки, 26 июля, девять смертей, вызванных коронавирусом, зафиксировали в отдельных районах Луганской области.