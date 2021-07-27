На Донетчине поставщица некачественного оборудования присвоила из бюджета 5,2 млн гривен

В Донецкой области руководительницу предприятия подозревают в присвоении более 5,2 млн гривен бюджетных средств. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.



По данным следствия, в декабре 2016 года между частным предприятием и Управлением развития городского хозяйства одного из городских советов Донетчины заключен договор на поставку оборудования для очистки сточных вод в одном из поселков Бахмутского района.



При этом 45-летняя руководительница предприятия вместо сертифицированного оборудования поставляла оборудование сомнительного качества с поддельными паспортами.



Таким образом, она присвоила более 5,2 млн грн бюджетных средств.



Ей сообщено о подозрении в завладении чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным лицом своим положением (ч. 5 ст. 191 УК Украины).