В Мариуполе на месте бюста Апатову будет новый памятный знак

В Мариуполе на месте памятнику махновцу-революционеру Кузьме Апатову устанавливают новый памятный знак — армянский крест-камень, хачкар. Об этом пишет 0629 со ссылкой на управление градостроительства и архитектуры горсовет.
Отмечается, что в муниципалитет с просьбой выделить место для установки хачкара обратилась армянская диаспора. И город согласовал для установки именно это место.
Представитель Союза армян Украины Ваагн Матевосян рассказал, что хачкар — это символический знак с изображением креста, который изготавливается из природного камня туф.
Хачкар, который сейчас устанавливают в Мариуполе, посвящен памяти невинных жертв армянского и украинского народов.
«Памяти всех невинных жертв — от периода геноцида армянского народа до нынешней войны», — пояснил Ваагн Матевосян.
Бюст Апатова, ранее находившийся на этом месте, был выполнен в Москве скульптором Стемпковским и привезен в Мариуполь в 1968 году. Демонтирован после принятия Верховной Радой Закона о декоммунизации в 2015 году.
Фото: 0629