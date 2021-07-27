В Мариуполе на месте бюста Апатову будет новый памятный знак

Фото: 0629

В Мариуполе на месте памятнику махновцу-революционеру Кузьме Апатову устанавливают новый памятный знак — армянский крест-камень, хачкар. Об этом пишет 0629 со ссылкой на управление градостроительства и архитектуры горсовет.



Отмечается, что в муниципалитет с просьбой выделить место для установки хачкара обратилась армянская диаспора. И город согласовал для установки именно это место.



Представитель Союза армян Украины Ваагн Матевосян рассказал, что хачкар — это символический знак с изображением креста, который изготавливается из природного камня туф.



Хачкар, который сейчас устанавливают в Мариуполе, посвящен памяти невинных жертв армянского и украинского народов.



«Памяти всех невинных жертв — от периода геноцида армянского народа до нынешней войны», — пояснил Ваагн Матевосян.



Бюст Апатова, ранее находившийся на этом месте, был выполнен в Москве скульптором Стемпковским и привезен в Мариуполь в 1968 году. Демонтирован после принятия Верховной Радой Закона о декоммунизации в 2015 году.

Фото: 0629