На Луганщине на камеры ОБСЕ воздействовали световыми помехами

Камера миссии ОБСЕ в Станице Луганской подвергалась воздействию световых помех, по оценке, из-за лазерного излучения вечером 25 июля. Об этом сообщается в отчете миссии.



«Возможности наблюдения с помощью камеры СММ в н. п. Станица Луганская (подконтрольный правительству, 16 км к северо-востоку от Луганска) были ограничены в течение примерно 1 минуты вследствие воздействия световых помех, по оценке, из-за лазерного излучения», — говорится в отчете.



Ранее сообщалось, что в ночь с 17 на 18 июля наблюдение с помощью камер СММ в Золотом и на Донецкой фильтровальной станции было ограничено на 2 часа из-за лазерного излучения.