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Порошенко возглавил антирейтинг кандидатов в президенты, большинство — за Зеленского

27 июля 2021, 16:33

Порошенко возглавил антирейтинг кандидатов в президенты, большинство — за Зеленского

67% украинцев считают неверным вектор движения страны, 25% оценивают его как правильный. Об этом говорится в результатах опроса социологической группы «Рейтинг» 23 −25 июля.

Среди тех, кто оценивает направление развития страны как правильное, больше молодежи.

Рейтинг доверия к политикам возглавляет Владимир Зеленский, которому доверяют 45% опрошенных, не доверяют — 52%. Юлии Тимошенко доверяют 31%, не доверяют — 68%. Юрию Бойко доверяют 25%, не доверяют — 57%. Петру Порошенко доверяют 26%, не доверяют — 72%. Виктору Медведчуку доверяют 18%, не доверяют — 70%. Премьеру Денису Шмыгалю доверяют 16%, не доверяют — 51%, не слышали о таком — 28%.

Если бы в ближайшее время состоялись выборы президента, то 27,7% проголосовали бы за Зеленского среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором.

13,4% поддержали бы Порошенко как кандидата в президенты, 11,4% — Тимошенко, 10,1% — Бойко, 7,8% — Игоря Смешко, 6,1% — Владимира Гройсмана, 6,0% — Евгения Мураева, 4,1% — Дмитрия Разумкова. Поддержка других кандидатов ниже 3%.

Антирейтинг возглавляет Порошенко: 46% не проголосовали бы за него ни при каких обстоятельствах. 36% не проголосовали бы за Тимошенко, 34% — за Бойко, 29% — не будут голосовать за Зеленського, 26% — за Ляшко, каждый пятый не проголосовал бы ни при каких обстоятельствах за Яценюка и Тягнибока.

Парламентский рейтинг возглавляет партия «Слуга народа», которую готовы поддержать 24,1%. За партию «Европейская солидарность» — 14,3%, «Батькивщина» — 12,8%, «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 12,4%.

Опрос проводился на подконтрольной Украине территории среди 2500 респондентов старше 18 лет.

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