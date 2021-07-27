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Дело Шеремета: Суд не отпустил Антоненко под личное обязательство

27 июля 2021, 17:29

Дело Шеремета: Суд не отпустил Антоненко под личное обязательство

Шевченковский районный суд Киева оставил под домашним арестом Андрея Антоненко, обвиняемого в убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом передает «Интерфакс-Украина».

Соответствующее определение суд вынес во вторник, отказав таким образом в удовлетворении ходатайства защиты Антоненко об изменении меры пресечения с домашнего ареста на личные обязательства.

«Суд определил... ходатайство защитника ... об изменении обвиняемому Андрею Антоненко с домашнего ареста на личные обязательства оставить без удовлетворения», — говорится в определении суда.

До рассмотрения этого ходатайства суд продолжал рассмотрение дела по существу обвинения трех фигурантов дела.

Следующее судебное заседание согласно ранее утвержденному графику назначено на 2 августа.

20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина руководителя интернет-издания «Украинская правда» Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва.

Подозрение в убийстве Шеремета выдвинуто троим: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко. Досудебное следствие в отношении подозреваемых было завершено 22 мая 2020 года.

25 августа Шевченковский райсуд Киева принял решение, согласно которому рассмотрение по существу дела по обвинению Антоненко, Дугарь и Кузьменко в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета будет проводить суд присяжных.

Кузьменко находится под круглосуточным домашним арестом, на Дугарь возложены личные обязательства, а Антоненко больше года содержался под стражей.

Апелляционный суд неоднократно оставлял в силе меру пресечения для Антоненко в виде содержания под стражей. Ни один из обвиняемых свою вину в причастности к убийству Шеремета не признает.

30 апреля 2021 года Шевченковский районный суд Киева изменил меру пресечения подозреваемому по «делу Шеремета» Андрею Антоненко с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.

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