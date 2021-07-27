Зеленский изменил состав СНБО

Президент Владимир Зеленский изменил состав Совета национальной безопасности и обороны. В персональный состав ведомства введен глава Службы внешней разведки УкраиныАлександр Литвиненко. Об этом следует из указа президента № 318/2021.



Из состава СНБО Зеленский вывел Валерия Кондратюка.



Указ вступает в силу со дня его опубликования.



23 июля Зеленский уволил Валерия Кондратюка с должности главы Службы внешней разведки и назначил на этот пост Александра Литвиненко.



До этого Литвиненко возглавлял Национальный институт стратегических исследований.