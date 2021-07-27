Беларусь объявила «Белсат» экстремистским каналом

В Беларуси веб-сайт и все социальные сети телеканала «Белсат» признали экстремистскими. Об этом сообщает Телеграм-канал МВД Беларуси.



«Такое решение принято 27 июля судом Железнодорожного района Гомеля. Основанием для этого стали материалы проверки управления МВД в Гомельской области», — говорится в сообщении.



В середине июля в Беларуси прошли обыски у журналистов телеканала «Белсат» и «Радио Свобода» и других медиа.

«Белсат» — это польский спутниковый телеканал, вещающий в основном на белорусском языке. Он активно освещал массовые протесты в Беларуси против фальсификации результатов президентских выборов, на которых победителем был объявлен Александр Лукашенко.