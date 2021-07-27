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Зеленский готов на встречу с Путиным, чтобы на Донбассе не стреляли

27 июля 2021, 22:38

Зеленский готов на встречу с Путиным, чтобы на Донбассе не стреляли

Президент Владимир Зеленский готов встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы прекратились обстрелы на Донбассе. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров. Он подчеркнул, что для Зеленского остается в приоритете мир.  

«Президент будет удовлетворен, когда в сводках (Штаба ООС об обстрелах и потерях, —ред.) будет ноль погибших, ноль раненых. Президент со своей стороны делает все возможное. Он неоднократно повторял, что готов встречаться и в Нормандском формате и тет-а-тет с российским президентом, чтобы раз и навсегда прекратить обстрелы на востоке Украины. К сожалению, в Кремле цели немного другие», — заявил Никифоров во время брифинга во вторник.

Никифоров отметил, что с 27 июля 2020 года, когда вступило в силу соглашение о введении на Донбассе режима полного и всеобъемлющего прекращения огня, на востоке Украины вдвое уменьшилось количество обстрелов и погибших среди украинских военных, более чем в три раза снизилось количество раненых.

«Сегодня — годовщина введения режима прекращения огня. Это перемирие многие критикуют, называют его ненастоящим, но стоит взглянуть на цифры. За год до 27 июля 2020 было более 4 тысяч обстрелов, 88 погибших и 500 раненых. За последний год, с 27 июля 2020 по сей день – 2 тысячи обстрелов, 45 погибших, 150 ранены», — сообщил он.

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