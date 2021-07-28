Еще 717 случаев коронавируса зафиксировали в Украине

За вторник, 27 июля, в Украине выявили 717 новый случаев заражения коронавирусом, что на 36 случаев больше, чем днем ранее. При этом выздоровели 459 человек, а 15 умерли.



Об этом сообщило министерство здравоохранения.



За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 2 250 061 человека. Из них выздоровели 2 185 339 пациентов, а 52 891 человек умер.



Вчера провели 46 244 тестирования.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (189), Донецкой (70), Запорожской (53), Одесской (47) и Херсонской (43) областях.



В статистике нет данных о заболеваемости на неподконтрольных Украине территориях.