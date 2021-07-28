За сутки в Донецкой области ковидом заболели менее сотни человек

За вторник, 27 июля, в Донецкой области обнаружили 70 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба Донецкой областной госадминистрации.



За все время пандемии на подконтрольной Украине части Донецкой области выявлено 91 459 людей с диагнозом COVID-19. Из них 88 535 человек выздоровели, а 2 388 умерли.



Вчера на Донетчине первую дозу вакцины от коронавируса получили 3 097 человек, вторую дозу — 2 358 человек.

В данную статистику не входит территория Донецкой области, которую временно не контролирует украинская власть.