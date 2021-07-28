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Российские силовики обыскивают квартиру редактора The Insider

28 июля 2021, 11:10

Российские силовики обыскивают квартиру редактора The Insider

В России силовики пришли домой к главному редактору The Insider Роману Доброхотову. Сейчас в его квартире проходит обыск, сообщил сам редактор в своем Твиттере.

На место прибыла адвокат «Правозащиты Открытки» Оксана Опаренко. По данным «Новой газеты», Роман Доброхотов проходит свидетелем по делу о клевете.

Коллеги редактора сообщили, что сегодня он должен был вылетать из России в командировку на два дня. Сам он перестал выходить на связь.

The Insider не исключает, что правоохранители пришли в рамках уголовного дела о клевете, возбужденного по заявлению голландского журналиста Максимилиана Бернардуса Вилем Ван дер Верффа. Издание писало, что он сотрудничал с ГРУ и получал деньги за распространение информации о сбитом «Боинге» на Донбассе. Адвокат Ван дер Верффа Сталина Гуревич подтвердила эту информацию агентству «РИА Новости».

Несколько дней назад российский Минюст включил The Insider в перечень СМИ, выполняющих функцию иностранного агента. После этого Доброхотов напомнил, что The Insider — латвийское издание.

«И что там Минюст хочет, The Insider не интересует. Представительства издания в России нет, поэтому все эти безумные законы на Insider не распространяются, Insider будет работать, как работал», — добавил он.

Издания Bellingcat  и The Insider в ноябре 2020 года писали, что полковник Главного разведывательного управления РФ Сергей Чебанов согласовывал публикации проекта Bonanza media, посвященного крушению малазийского «Боинга» рейса MH17 на Донбассе, а также поездку его сотрудников на подконтрольную «ЛНР» территорию.

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