ОБСЕ видела вертолет у неподконтрольного участка украинско-российской границы

Наблюдатели миссии ОБСЕ зафиксировали вертолет у неподконтрольного участка украино-российской границы на КПП «Гуково». Об этом сообщается в отчете миссии.



«21 июля в 07:24 на КПП "Гуково" наблюдался вертолет типа Ми-8 / Ми-17, летевший с севера в юго-восточном направлении на расстоянии примерно 1000 м от пропускного пункта», — говорится в отчете.



Отмечается, что вертолет находился в воздушном пространстве Российской Федерации все время, пока был виден патрулю миссии.

Постоянный совет ОБСЕ продлил мандат наблюдательной миссии в российских пунктах пропуска «Гуково» и «Донецк» в Ростовской области на границе с Украиной только на два месяца, поскольку делегация РФ и препятствует продлению мандата на стандартный четырехмесячный период.