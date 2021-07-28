Работу учреждений образования в Украине привязали к показателям вакцинации персонала

Учреждения образования в Украине смогут продолжать работу при усилении карантинных ограничений при условии вакцинации как минимум 80% сотрудников.



Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время заседания правительства 28 июля.



«В случае выхода региона из "зеленой" зоны эпидопасности, то есть попадание в "желтый", "оранжевый" или "красный" уровни, для того, чтобы учреждение продолжило работу, ему необходимо будет иметь как минимум 80% полностью вакцинированных сотрудников», — пояснил он.



На сегодняшнем заседании также было сообщено об ужесточении правил въезда в Украину из-за угрозы распространения штамма коронавируса «Дельта».

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