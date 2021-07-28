В Луганской области подтверждено 30 новых случаев ковида

За минувшие сутки в Луганской области лабораторно подтвердили 30 новых случаев коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе облгосадминистрации.



Так, по семь новых случаев заболевания выявили в Лисичанске и Северодонецке, пять в Попасной, три в Кременной, по два в Рубежном и Старобельске, по одному в Беловодске, Марковке, Новоайдаре, Станице Луганской.



За все время исследований в области диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден у 27 071 человека. Из них выздоровели — 25 764, лечатся — 336, 971 умер.



В ОГА уточнили, что за время распространения этого вируса в области заболел 1 121 ребенок в возрасте до 17 лет. Из них выздоровели — 1 095.



Уровень госпитализации в области на 100 тысяч населения равен 12,9 (при пороговом 60).

В «минздраве» группировки «ЛНР» заявили о 135 случаев заражения за сутки и четырех смертях. За все время пандемии формирование признало 6 380 случаев COVID-19: 5 128 человек выздоровели, а 566 — умерли от осложнений.