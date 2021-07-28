Литва передаст Украине более 130 тысяч доз вакцины AstraZeneca

Правительство Литвы приняло решение передать Украине 131 тысячу доз вакцины от коронавируса AstraZeneca. Это на 31 тысячу доз больше, чем планировалось изначально. Об этом сообщает издание Klaipeda.



По словам министра здравоохранения Литвы Арунаса Дулкиса вакцина будет доставлена в Украину в ближайшее время.



Премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании украинского правительства заявил, что Украина должна получить более 47 миллионов доз вакцины от коронавируса.



Также стало известно, что Эстония отправила в Украину 52 800 доз вакцины от коронавируса AstraZeneca.