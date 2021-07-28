Подготовка изменений в Конституцию не связана с переговорами по Донбассу – глава комитета ВР

Подготовка изменений в Конституцию в части децентрализации не связана с переговорами по Донбассу, этот процесс более широкий. Об этом заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Андрей Костин в ходе форума «Украина 30. Децентрализация».



Он отметил, что в Украине вопросы децентрализации за последние семь лет развернуты до такого уровня, который в 2014-2015 годах сложно было представить.



«Сейчас то, что находится в работе за несколько месяцев до того, чтобы быть поданным в парламент, – это изменения в Конституцию в части децентрализации. Они разрабатывались большой группой специалистов, как народных депутатов, так и ученых, привлекались ассоциации местного самоуправления в самом широком формате», – рассказал Костин.



По его словам, этот инклюзивный большой диалог продолжается больше года, и наработаны изменения, которые должны зафиксировать именно конституционную рамку децентрализации, соответствующую ожиданиям как общества, местных громад, так и центральной власти.



«Этот процесс, я не могу сказать, что каким-то образом связан с переговорами в Трехсторонней контактной группе, поскольку он идет самостоятельно и является намного более широким, чем то, что предусматривалось в Минских договоренностях. Осталось несколько финальных шагов, и мы ожидаем завершения этой работы», – сказал Костин.



Глава комитета подчеркнул, что представители группировок «Л-ДНР», которые участвуют как приглашенные в работе ТКГ, не желают пользоваться принятым в 2014 году законом для мирного урегулирования только по своим субъективным причинам.



«Я так понимаю, что те люди, которые сейчас контролируются из Москвы и которые контролируют ситуацию на оккупированной территории, не заинтересованы в том, чтобы это мирное урегулирование состоялось и прошло как можно скорее. Я считаю, что у этих людей есть сейчас много возможностей пользоваться своим статусом, получая финансовую поддержку из Москвы, пользуясь ситуацией, когда нормальные законы не работают, и просто эти люди не заинтересованы в том, чтобы что-то менялось», – добавил Костин.

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