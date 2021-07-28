«ДНР» выявила почти 300 заболевших ковидом за сутки

За минувшие сутки, 27 июля, в отдельных районах Донецкой области выявили 299 случаев коронавируса. При этом 110 человек выздоровели, а 21 умер. Об этом сообщает «министерство здравоохранения» группировки «ДНР».



За все время пандемии там подтверждают 47 249 заболевших COVID-19. Из них 39 997 человек выписали, а 3 551 умер.



Также за сутки в ОРДО выявили 162 случая пневмоний, из которых госпитализировали 124 пациента. Всего на лечении остается 1 562 пациента с пневмониями, из них 698 на кислородной поддержке (+55 за сутки).



У властей Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.