СМИ: Выездное заседание СНБО пройдет в Донецкой области 30 июля

Совет национальной безопасности и обороны Украины проведет выездное заседание в Донецкой области в пятницу, 30 июля. Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник, близкий к ведомству.



«Выездное заседание пройдет 30 июля в Донецкой области. СНБО рассмотрит ситуацию на линии соприкосновения и комплекс вопросов, связанных с охраной государственной границы», — сказал собеседник агентства.



16 июля по итогам очередного заседания СНБО его секретарь Алексей Данилов сообщил, что через две недели по предложению президента Украины Владимира Зеленского Совет вновь обсудит вопрос восточной границы Украины.