В Минсоцполитики рассказали, прекращают ли выплату пенсий жителям ОРДЛО

На сегодня в Украине нет задержек и задолженностей по социальным выплатам для населения, это же касается и жителей временно неподконтрольных правительству районов Донбасса. Об этом cообщила министр социальной политики Марина Лазебная в эфире телеканала «Дом».



«Мы все выплаты делаем вовремя, выплачиваем каждый месяц. У нас ни одной задержки социальной выплаты нет. Поэтому мы и дальше будем так же двигаться. Другое дело, что есть люди, которые не могут получить выплаты из-за закрытых КПВВ. Но они закрыты не с украинской стороны», – подчеркнула министр.



По ее словам, когда появляются новые программы от государства для пенсионеров, они расчитаны для всех без исключения.



«У нас есть точное количество людей, которым мы насчитываем пенсию, несмотря на то, что они проживали на оккупированной территории. Это примерно 632 тыс. украинских пенсионеров», – уточнила Лазебная.



Глава Минсоцполитики акцентировала, что эти социальные выплаты, которые люди не могут вовремя получить, начисляются в обычном режиме и остаются, их можно будет получить позже.



«Сегодня нет прекращения ни одной выплаты тем людям, которые на момент карантина и закрытия КПВВ не могли получить выплаты. Что касается новых людей: новые люди тоже имеют право прийти. Но главное, чтобы их пропустили», – отметила Лазебная.