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В Украине выявлено 17 случаев коронавируса штамма «Дельта»

28 июля 2021, 19:17

В Украине выявлено 17 случаев коронавируса штамма «Дельта»

В Украине в целом подтвердили 17 случаев инфицирования штаммом коронавируса «Дельта». Об этом сообщил замминистра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин, передает «Интерфакс-Украина».

«По состоянию на сегодня у нас выявили 17 случаев "дельта"-штамма. Большая часть из них подтверждена методом ПЦР-диагностики, а не секвенированием. Вчера один больной умер, у него были сопутствующие заболевания», — сказал он.

По словам Кузина, случаи подтверждены в Киеве, Закарпатской и Львовской областях. Большинство больных путешествовали в РФ или другие страны. Умерший заразился на территории Украины.

Замминистра сообщил, что ВОЗ в рамках гуманитарной помощи передала Украине 2 тысяч тест-систем для ПЦР-диагностики этого штамма. В ближайшем времени они будут распределены в регионы.

Кузин подчеркнул, что секвенирование проводится в Украине, а также каждую неделю отправляется около 150-200 образцов в референс-лабораторию ВОЗ.

Он добавил, что образцы будут направлять в лабораторию ВОЗ до конца сентября, а затем секвенирование будет проводиться на базе Центра общественного здоровья, который сможет обрабатывать около 400 образцов в неделю.

Помимо этого, замминистра отметил, что у больных штаммом «Дельта» предварительно в 2,6 раза растет потребность в интенсивном медицинском вмешательстве. Также есть повышенный риск повторного инфицирования.

При этом, по словам замминистра, в Украине пока нет тенденции для усиления карантинных ограничений.

В связи с угрозой распространения нового штамма коронавируса «Дельта» Кабмин изменил правила пересечения границы Украины.

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