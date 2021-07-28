Зеленский ответил на статью Путина: Не нужно посягать на наследие Киевской Руси «очень дальним родственникам»

Украина является наследницей одной из самых могущественных держав средневековой Европы – Киевской Руси, и в ее столице, которая является столицей современной Украины, началась история христианства в восточной Европе. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в видеообращении по случаю 1033-й годовщины Крещения Руси-Украины.



«1033 года назад великий князь Киевский Владимир окрестил Киевскую Русь. Киевскую Русь – Украину. Это не часть нашей истории, это и есть наша история. И нам не нужно доказывать это историческими трактатами, работами, статьями, потому что наши доказательства – они не на бумаге, а в металле, в камне. Не в мифах и легендах, а в наших городах, на наших улицах», – подчеркнул глава государства, намекая на статью об Украине российского президента Владимира Путина.



Зеленский отметил, что в Киеве есть очень много исторических мест, которые связывают прошлое с настоящим, в том числе Киево-Печерская Лавра, Михайловский собор, Аскольдова могила и другие, а до некоторых можно просто пройти или проехать на метро.



«Выйдя на "Арсенальной" и пройдя несколько сотен метров, мы видим церковь Спаса на Берестове, которая впервые упоминается еще в 1072 году и является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. В ней похоронен сын Владимира Мономаха и праправнук князя Владимира – Юрий Долгорукий – великий князь Киевский, основатель Москвы», – подчеркнул Зеленский.



Президент отметил, что не только Киев, но и вся Украина наполнена многочисленными памятниками истории христианства и времен Киевской Руси.



«И это, на мой взгляд, свидетельствует о главном – историческом единстве всех украинцев. Это одна из вещей, которая свидетельствует, что все украинцы, из любого уголка Украины – это единый большой народ, украинский народ. И это не просто слова, а дань справедливости. Киевская Русь – это мать нашей истории, 24 области и полуостров Крым – это ее дети, и они по праву ее наследники. А двоюродным племянникам и очень дальним родственникам не следует посягать на ее наследие, и пытаться доказать свою причастность к истории, за тысячи лет и тысячи километров находясь от мест, где она произошла», – заключил Зеленский, проведя параллели с тезисами Путина о русских и украинцах как «едином народе».