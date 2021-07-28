Госпогранслужба подтвердила закрытие Беларусью границы

Согласно официальному сообщению, которое поступило от посольства Украины в республике Беларусь, остается в силе временное приостановление пересечения государственной границы на въезд в Беларусь. Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины.



Ограничение на въезд не распространяется на близких родственников граждан Беларуси, иностранцев, прибывающих в Беларусь для обучения или вакцинации от ковида, а также следующих по дипломатическим и служебным паспортам и следующих с ними членов их семей.



Те, кто прибывает в Беларусь из стран, находящихся в «красной зоне» карантине, в том числе, следующие транзитом, обяжут находиться 7 дней в самоизоляции.



Прибывающие в Беларусь иностранцы старше 6 лет, за исключением имеющих разрешение на постоянное или временное проживание в Беларуси, обязаны иметь оригинал или копию медицинского документа, подтверждающего отрицательный тест на COVID-19, оформленный в течение 3 дней до даты пересечения границы.



Временная приостановка пересечения государственной границы Беларуси на выезд не распространяется на граждан, имеющих вид на жительство или другой документ, подтверждающий право на проживание на территории другого государства, лиц, отбывающих для получения медпомощи, по трудовому контракту для работы за рубежом, для обучения, для имеющих разрешение на проживание в Беларуси иностранцев (во всех случаях — не чаще раза в течение шести месяцев).



Также приостановка не распространяется на лиц, следующих по дипломатическим и служебным паспортам и следующих с ними лиц, членов официальных делегаций, а также на случаи получения гражданами Беларуси и иностранцами информации о смерти близких родственников, проживающими за рубежом или в Беларуси соответственно.

2 июля Александр Лукашенко заявил о перекрытии границы с Украиной из-за якобы контрабанды оружия. В тот же день Министерство иностранных дел Украины и ГПСУ не подтверждали закрытие границы с Беларусью.